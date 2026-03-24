gf vip primo bacio nella casa tra lucia ilardo e renato biancardi

Scatta il primo momento di vera intimità nella casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore è nato quello che potrebbe essere il primo legame sentimentale di questa edizione. Protagonisti del bacio che sta facendo discutere il pubblico sono Lucia Ilardo e Renato Biancardi, sempre più vicini dopo giorni di complicità crescente. Leggi anche: GF Vip, quanto guadagnano davvero i protagonisti: dal cachet di Ilary Blasi ai vipponi Il primo bacio nella Casa. La notte tra il 23 e il 24 marzo ha segnato un momento importante per le dinamiche del reality. Dopo una serata trascorsa tra sguardi complici, battute e una vicinanza sempre più evidente, i due concorrenti si sono ritrovati insieme sotto le coperte, dove è scattato un bacio appassionato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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