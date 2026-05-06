Voi non sapete che succede Alessandra Mussolini finalista GF Vip la reazione di Adriana Volpe

Nella puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è stata annunciata come seconda finalista della stagione. La notizia è stata comunicata durante la trasmissione di Canale 5, senza ulteriori dettagli sui momenti che hanno portato a questa decisione. La partecipazione di Mussolini nel reality ha attirato l'attenzione di pubblico e media, mentre alcune reazioni dei concorrenti sono state condivise in diretta.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 5 maggio ha incoronato Alessandra Mussolini come seconda finalista di questa edizione del reality show di Canale 5. Ma più ancora del verdetto finale, a catturare l’attenzione del pubblico è stata la reazione di Adriana Volpe dopo la sconfitta. Lo sfogo della concorrente, pubblicato sui social ufficiali del programma, ha infatti acceso il dibattito tra i telespettatori. La serata si è aperta con il colpo di scena legato al televoto. Antonella Elia, già certa di un posto in finale, ha risolto in Mystery room un anagramma che ha svelato la vera natura della votazione aperta durante la puntata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

“Qua succede il casino”. Adriana volpe e Alessandra Mussolini, arriva la notizia, ed p gelo totale GF VipIl Grande Fratello Vip è entrato nella fase più delicata della stagione, con la finale fissata per il 19 maggio e una dinamica di gioco ormai...

Chi sarà il secondo finalista del GF Vip: testa a testa tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, le percentualiTra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras c'è il secondo finalista del Grande Fratello...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: GF Vip 2026, Antonella Elia contro Alessandra Mussolini! Video della rissa sfiorata; Grande Fratello Vip, Antonella Elia furiosa: sfiorata la rissa con Alessandra Mussolini; Rai e Mediaset, la prima serata alle 22.00, sapete dove dovete mettervela? Prima!; Incredibile, sapete quanti soldi guadagna Alessandra Mussolini al GF VIP? Altro che 350 mila, sono molti di più!.

Incredibile, sapete quanti soldi guadagna Alessandra Mussolini al GF VIP? Altro che 350 mila, sono molti di più!Voi non crederete ai vostri occhi: ecco quanti soldi ha guadagnato Alessandra Mussolini con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. donnapop.it

Grande Fratello Vip 2026, la crisi e rinascita di Alessandra Mussolini: non so costa sta succedendo nella casa | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini ha vissuto un momento di profonda crisi a causa di Antonella Elia. superguidatv.it

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vola in finale: il testa a testa con Adriana Volpe - facebook.com facebook

Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com