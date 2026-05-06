GF Vip 2026 televoto | Alessandra Mussolini 2° finalista

Alessandra Mussolini si è aggiudicata il secondo posto tra i finalisti del televoto del GF Vip 2026. Con il 43% delle preferenze espresse dal pubblico, si è posizionata dietro l’altro concorrente in testa. La scelta è stata confermata dall’ultimo aggiornamento dei risultati, che ha chiuso le votazioni e stabilito la sua presenza in finale. La sua partecipazione si aggiunge agli altri concorrenti ancora in gara.

AGGIORNAMENTO: come diceva il nostro sondaggio, alla fine è stata eletta seconda finalista Alessandra Mussolini con il 43.43% (Adriana 31.08%, Raul 11.58%, Francesca 6.6%, Lucia 4.67% e Marco 2.64%). Per il pubblico di Canale 5 è arrivato il momento di scegliere il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2026. Dopo l’elezione di Antonella Elia, un altro concorrente approderà direttamente in finale nella prossima puntata, che andrà in onda martedì 5 maggio 2026. A contendersi il posto da finalista sono, questa volta, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Uno di loro raggiungerà Antonella nella finale di questa edizione del reality show di Canale 5, condotta da Ilary Blasi.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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