Rimpiazzato Brutte notizie per Gerry Scotti e il pubblico | la decisione Mediaset sulla Ruota della Fortuna

Mediaset ha annunciato il ritiro della trasmissione “La Ruota della Fortuna” dal palinsesto estivo. La decisione riguarda Gerry Scotti, che conduceva il programma, e si inserisce nella riorganizzazione delle programmazioni per la pausa stagionale. La trasmissione non sarà più in onda durante l’estate, lasciando spazio a eventuali novità o repliche. La scelta interessa sia il pubblico che lo staff del programma.

Con l'avvicinarsi dell'estate, i palinsesti televisivi entrano nella fase di pianificazione della pausa stagionale. In questo contesto, anche Mediaset sta valutando le prossime mosse per i programmi quotidiani del preserale. Tra questi rientra La Ruota della Fortuna, game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, attualmente stabile negli ascolti. La trasmissione è impegnata ogni sera nella competizione diretta con Affari Tuoi, in onda su Rai 1 e guidato da Stefano De Martino. Nonostante la concorrenza, il programma di Mediaset ha mantenuto risultati ritenuti solidi nella fascia preserale. Mediaset e La Ruota della Fortuna: l'ipotesi di una pausa estiva.