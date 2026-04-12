In occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di una celebre scrittrice, il personaggio di un famoso topolino giornalista ha dedicato un episodio speciale intitolato

L’omaggio di Geronimo Stilton ad Agatha Christie in occasione dei 50 anni dalla morte della scrittrice è ’ Mistero sul Topazia Express ’, di cui pubblichiamo un estratto. La prima lettera di nonno Torquato arrivò quattro giorni dopo la sua partenza: mi fu recapitata in ufficio, durante la mia pausa pranzo. La aprii subito, curiosissimo di scoprire come stava procedendo il viaggio. La sua cabina era spaziosa, anche se un po’ rumorosa, il cibo delizioso, e le attività di intrattenimento organizzate da Jane ed Ercole Crosty, i pronipoti di Tagatha, si stavano rivelando decisamente originali e divertenti. Avevo appena cominciato a leggere le righe dedicate alla fantasiosa ’Cena con delitto’, un’esperienza a cui il nonno aveva partecipato, quando sentii il telefono squillare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con Geronimo Stilton il giallo è servito

Leggi anche: Scrivere favole come cura: a San Vittore parte il laboratorio con Elisabetta Dami (la mamma di Geronimo Stilton)

Asti premia i piccoli lettori: Geronimo Stilton celebra 20 anniLunedì 20 aprile, a partire dalle ore 17, la Biblioteca Astense ospiterà il Premio Topo 2026 per celebrare i giovani lettori più accaniti della città...