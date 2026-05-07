Germania alert dell' intelligence | La minaccia iraniana è più urgente di quanto detto

Da iltempo.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligence tedesca ha diffuso un allarme riguardo alla minaccia iraniana, affermando che il rischio di attacchi nel paese è più grave di quanto le autorità abbiano ammesso pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli eventi o le modalità di eventuali attacchi, ma si sottolinea che la situazione richiede maggiore attenzione. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra la Germania e l'Iran, senza che siano stati annunciati provvedimenti immediati.

Secondo l'intelligence tedesca, il rischio di attacchi legati all'Iran in Germania è più grave di quanto il governo abbia pubblicamente riconosciuto. A quanto si apprende, i funzionari dello Stato avrebbero spinto i leader politici a emettere avvertimenti pubblici più severi riguardo la minaccia, dalle prove in aumento, che potrebbe scagliarsi anche contro i dissidenti di Teheran nel paese. Al momento, gli investigatori stanno valutando se proxy iraniani siano coinvolti in un attacco, avvenuto lo scorso mese, a un ristorante israeliano a Monaco in cui gli assalitori hanno rotto finestre e lanciato ordigni esplosivi nell'edificio. A finire principalmente nel mirino delle violenze, secondo i Servizi, le istituzioni ebraiche.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Germania, alert dell'intelligence: "La minaccia iraniana è più urgente di quanto detto"

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