Terrorismo l’intelligence avverte | la minaccia iraniana cresce Mantovano | rischio alto anche per l’Italia

L’intelligence segnala un aumento della minaccia terroristica proveniente dall’Iran, con un rischio elevato anche per l’Italia. L’allerta terrorismo viene nuovamente sollevata in un momento in cui la guerra in Medio Oriente si espande, influenzando gli equilibri geopolitici mondiali. Le autorità monitorano con attenzione la situazione, evidenziando la crescente preoccupazione legata alle attività di gruppi associati all’Iran.

L’allerta terrorismo torna al centro dell’attenzione istituzionale mentre la guerra in Medio Oriente continua ad allargarsi e a cambiare gli equilibri geopolitici globali. La relazione annuale dell’intelligence italiana sulla politica dell’informazione per la sicurezza, presentata alla Camera, descrive uno scenario internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti diffusi e da un progressivo indebolimento degli equilibri democratici. Oggi nel mondo sono in corso 61 conflitti armati, il numero più alto dalla Seconda guerra mondiale, mentre il 72 per cento della popolazione globale vive in Paesi governati da autocrazie, un dato in forte crescita rispetto al 49 per cento registrato nel 2004. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

