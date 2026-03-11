L’ex capo dell’intelligence iraniana esercita ancora un ruolo significativo nel sistema di potere del Paese, influenzando Mojtaba Khamenei. Nonostante le voci sulla crisi delle figure chiave del sistema clericale e politico, uno degli uomini di fiducia di Mojtaba Khamenei continua a essere attivo e presente. La sua presenza si mantiene forte nel contesto attuale della leadership iraniana.

L’Iran ha una nuova guida suprema e, nonostante le voci sulla scomparsa di gran parte degli elementi forti del sistema clericale e politico del Paese, uno degli uomini di fiducia di Mojtaba Khamene i è ancora in vita e più operativo che mai. Si tratta di Hossein Taeb, storico capo dell’intelligence delle Guardia della Rivoluzione iraniane (Irgc). Era stato licenziato nel 2022, dopo 13 anni alla guida dell’organizzazione, a causa dell’uccisione di molti comandanti delle Guardie della Rivoluzione e centinaia di operazioni della Resistenza iraniana volte a smantellare l’apparato repressivo del regime. Fino a quel momento era considerato un “intoccabile” perché nell’entourage del figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, oggi nuova guida suprema. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’influenza dell’ex capo dell’intelligence iraniana su Khamenei jr

Articoli correlati

Zelensky ha scelto il nuovo capo di gabinetto: è Kyrylo Budanov, il capo dell’intelligence ucrainaVolodymyr Zelensky ha scelto l’attuale il nuovo capo di gabinetto: si tratta del generale Kyrylo Budanov, attuale numero uno dell’intelligence...

Leggi anche: Mosca, spari contro il vice capo dell'intelligence

Contenuti e approfondimenti su L'influenza dell'ex capo...

Temi più discussi: Morte di Khamenei, la Russia perde un altro alleato chiave: dopo Bashar al-Assad e Maduro; Khamenei, come è stato ucciso: la Cia lo ha trovato, i jet di Israele e il raid (anticipato al mattino); Il miracolo di Trump: sostituire Khamenei con un altro Khamenei; Chi è Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell’Iran.

Mojtaba Khamenei: il nuovo leader supremo dell'Iran tra guerra e alleanzeMojtaba Khamenei, figlio dell'ayattollah ucciso, è stato indicato come nuovo leader supremo; la decisione riflette influenza militare, alleanze internazionali e una regione in fermento ... notizie.it

In Iran Mojtaba Hosseini Khamenei nuova Guida Suprema: alla teocrazia succede la teocraziaLa nomina segna un passaggio delicato e potenzialmente destabilizzante nella politica della Repubblica islamica, già scossa dall’escalation militare con Israele e dagli attacchi congiunti di Stati Uni ... globalist.it

Contrordine compagni: quando i leader della sinistra erano per carriere separate Il giallo del fantasma di Khamenei jr FdI lancia l’allarme antisemitismo Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola #11marzo #buongiornoatutti x.com

#Tg2000, #10marzo 2026 - ore 12 #Iran #IranWar #MedioOriente #Trump #Putin #Ucraina #Khamenei #Teheran #Netanyahu #Israele #Libano #Hezbollah #Turchia #Petrolio #Benzina #Accise #Governo #Meloni #Crosetto #famigliadelbosco #PapaLeoneXI - facebook.com facebook