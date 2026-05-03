L’amministrazione americana ha annunciato il ritiro di circa 5.000 marines dalla Germania, una decisione che ha provocato reazioni da parte di alcuni leader politici europei. La mossa è stata attribuita a divergenze sul supporto fornito in Iran, con il cancelliere tedesco che ha ricevuto critiche per la sua posizione. Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si sono accentuate in un momento in cui si intensificano anche le discussioni sulla guerra in Iran.

Complici le tensioni sulla guerra in Iran, un annuncio da Oltreoceano conferma che i rapporti transatlantici sono in piena evoluzione: l’amministrazione americana ha annunciato che ritirerà 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. A comunicarlo è stato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, venerdì: «Il segretario alla Difesa (Pete Hegseth, ndr) ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania», specificando che «il ritiro sarà completato nei prossimi sei-dodici mesi». La decisione, a detta di Washington, si basa su «un’attenta revisione della presenza militare del dipartimento in Europa ed è dettata dalle esigenze operative e dalle condizioni sul campo».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ira di Trump si abbatte su Merz. Via 5.000 marines dalla Germania

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