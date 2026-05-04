Avenoso | la geopoetica che salva l’anima dei borghi del Sud

Nel cuore della Lucania, una poesia speciale si intreccia con i paesaggi dei borghi del Sud, dando vita a una forma di espressione chiamata geopoetica. Questa disciplina mira a raccontare e preservare le caratteristiche uniche di questi luoghi attraverso versi che catturano le loro peculiarità. La presenza di questa poesia si propone di valorizzare il patrimonio culturale e naturale delle comunità locali, creando un legame tra territorio e identità.

? Cosa scoprirai Come può la poesia trasformare un borgo in un universo di significati?. Cosa nasconde la geopoetica di Avenoso dietro i paesaggi della Lucania?. Perché la narrazione dei piccoli centri è un atto di resistenza?. Come si protegge l'identità di un luogo dai pregiudizi della modernità?.? In Breve Prefazione scritta da Irene Sabetta per la raccolta di Macabor editore.. Esplorazione poetica tra i borghi della Lucania e del Sud Italia.. La narrazione mira a contrastare gli stereotipi culturali dei piccoli centri.. Il volume propone un cammino interiore tra i territori visitati.. L’opera letteraria di Antonio Avenoso, scrittore originario di Melfi, si prepara a una nuova presentazione con il volume Quello che mi suggeriscono i paesi del Sud pubblicato da Macabor editore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avenoso: la geopoetica che salva l’anima dei borghi del Sud Notizie correlate Destination Calabria: nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regioneDestination Calabria: nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regione. Enzo Delle Monache: il libro che salva i borghi abruzzesiLa presentazione del nuovo romanzo Nullaccadenza di Enzo Delle Monache è fissata per la domenica 29 marzo alle ore 17:00 a Campli.