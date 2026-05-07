Geometri-Atecap insieme per sicurezza qualità e responsabilità nei cantieri

Il settore del calcestruzzo preconfezionato si sta muovendo per migliorare la sicurezza nei cantieri e promuovere pratiche operative corrette. Geometri e Atecap collaborano per rafforzare la cultura della sicurezza, favorendo una maggiore integrazione tra professionisti tecnici e imprese del settore. L’obiettivo è sviluppare un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile, con iniziative condivise che coinvolgono diverse figure professionali.

Roma, 7 mag. (AdnkronosLabitalia) - Rafforzare la cultura della sicurezza nei cantieri, promuovere comportamenti operativi corretti e favorire una maggiore integrazione tra professionisti tecnici e imprese del settore del calcestruzzo preconfezionato. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa siglato tra il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, rappresentato dal presidente Paolo Biscaro, e Atecap-Associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato, rappresentata dal presidente Giuseppe Ruggiu. L'accordo avvia una collaborazione strutturata finalizzata alla promozione della sicurezza nei cantieri e alla corretta gestione delle attività connesse alla fornitura, movimentazione e impiego del calcestruzzo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Geometri-Atecap, insieme per sicurezza, qualità e responsabilità nei cantieri Notizie correlate Chiusura vivai sui Monti Dauni, Tutolo: "Scelta di responsabilità per migliorare sicurezza, qualità e innovazione"Il commento del consigliere regionale Antonio Tutolo, presidente della IV Commissione, sulla chiusura dei vivai di Acquara e Tagliata. Leggi anche: Controlli e sicurezza nei cantieri. Dibattito a Pieve a Presciano