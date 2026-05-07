Genova memoria viva per le 9 vittime della Torre Piloti | il tributo

A Genova, nove lavoratori che hanno perso la vita nella Torre Piloti vengono ricordati con un tributo per mantenere viva la loro memoria. La comunità locale si impegna a trasformare il dolore in azioni concrete, focalizzandosi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati identificati i nomi delle vittime, e le loro storie sono state condivise durante un evento pubblico. La cerimonia ha coinvolto familiari, rappresentanti delle istituzioni e colleghi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come si trasformerà il lutto in una battaglia per la sicurezza?. Chi sono i nove lavoratori che Genova non vuole dimenticare?. Perché le sirene del porto suoneranno esattamente alle 22:59?. Quali responsabilità emergeranno dai nuovi accertamenti sulla sicurezza portuale?.? In Breve Cerimonia religiosa presso la cappella della Capitaneria di Porto officiata da Don Fabio Pagnin.. Deposizione corona d'alloro alla Calata Marinetta presso la stele per i nove lavoratori.. Raccoglimento alle 22:59 con suono delle sirene navali nel porto di Genova.. Battaglia decennale dei familiari per la verità sulla sicurezza nei nodi logistici marittimi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, memoria viva per le 9 vittime della Torre Piloti: il tributo Notizie correlate Mommio, memoria viva: La Spezia onora le vittime dell’eccidio?? Cosa scoprirai Cosa accadde esattamente nelle notti del 4 e 5 maggio 1944? Perché l'amministrazione di La Spezia ha scelto di onorare... La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: "Quei bombardamenti del 1943"Cerimonia di scoprimento di una targa marmorea dedicata alle vittime civili dei bombardamenti avvenuti in città tra il 1943 e il 1945. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Genova ricorda il crollo della Torre Piloti, tredici anni dopo la ferita è ancora aperta. Genova, 7 maggio 2013: la notte del crollo della Torre Piloti che segnò la cittàGenova ricorda il crollo della Torre Piloti del 2013: nove vittime. In fase finale la nuova torre progettata da Renzo Piano. ligurianotizie.it Genova ricorda le vittime del crollo di Torre PilotiSi è svolta questo pomeriggio la cerimonia solenne in occasione del tredicesimo anniversario del crollo della Torre Piloti di Genova, avvenuto il 7 maggio 2013 a seguito dell'impatto con la motonave ... rainews.it