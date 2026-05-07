Genova | egiziano sfregia un 19enne poi fugge dalla questura | Ho la fobia della polizia

Un giovane egiziano ha ferito con un taglierino un ragazzo di 19 anni in centro città, poi è scappato dalla questura riferendo di avere paura della polizia. La giudice ha commentato che il suo comportamento dimostra una personalità aggressiva e priva di freni. L'episodio ha attirato l'attenzione sui rapporti tra il ragazzo e le forze dell'ordine, mentre le indagini continuano per chiarire i motivi e le circostanze dell'aggressione.

Il giovane lo ha raccontato nel corso dell’udienza di convalida al termine della quale la giudice Elisa Campagna ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del carcere. Nella sua versione si autoassolve dall’accusa di avere usato violenza nei confronti degli agenti che lo hanno fermato dopo la fuga, ma di esserne anzi vittima: “quando mi hanno fermato mi hanno portato dentro al commissariato dove ho aspettato per due ore con i dolori, poi hanno chiamato l’ambulanza per farmi medicare”. A quel punto la fuga terminata in piazza della Vittoria dove, secondo l’accusa, avrebbe reagito violentemente contro la polizia, ma lui si difende: “Non li ho toccati, neanche sfiorati”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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