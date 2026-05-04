A Genova, un giovane di 19 anni è stato ferito durante un episodio in Corso Marconi, dove un 25enne di origine egiziana ha aggredito la vittima. Dopo aver colpito il 19enne, l’uomo ha tentato di scappare e ha cercato di sfuggire all’arresto da parte delle forze dell’ordine. L’inseguimento si è concluso con l’arresto del 25enne, accusato di lesioni, evasione e resistenza.

Un arresto per lesioni aggravate, evasione e resistenza a pubblico ufficiale sabato scorso in Corso Marconi. Un giovane di 25 anni di origine egiziana è stato fermato dalle Volanti dopo aver aggredito un ragazzo italiano di 19 anni e aver tentato la fuga. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 2 maggio, come comunicato dalle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti è scattato in seguito a una violenta discussione avvenuta in Corso Marconi. Secondo quanto ricostruito, il cittadino egiziano avrebbe aggredito il giovane italiano colpendolo al volto con un coccio di bottiglia, causandogli ferite tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, follia in Corso Marconi: ferisce un giovane e fugge dalla Polizia, come è terminato l'inseguimento

Notizie correlate

Fugge all'alt, bloccato dalla Polizia Locale dopo drammatico inseguimentoQuando ha visto la pattuglia della Polizia locale ha premuto sull'acceleratore ed è fuggito.

Fugge all’alt e aggredisce la Polizia: arrestato 37enne dopo inseguimento tra Portici ed ErcolanoNon si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha dato vita a un pericoloso inseguimento tra le strade di Portici ed Ercolano.

Una raccolta di contenuti

Genova, follia in Corso Marconi: ferisce un giovane e fugge dalla Polizia, come è terminato l'inseguimentoUn 25enne egiziano è stato arrestato a Genova per lesioni, evasione e resistenza dopo aver aggredito un 19enne in Corso Marconi. virgilio.it

Genova, arrestato il presunto aggressore di corso Marconi: è un egiziano di 25 anniGENOVA - A seguito dell’intervento effettuato in Corso Marconi dalle Volanti nella tarda mattinata di sabato 2 maggio, l’U.P.G.S.P. ha tratto ... telenord.it