Sangue alla Foce e inseguimento | sfregia un 19enne e scappa due volte anche dalla questura

Un pomeriggio movimentato si è svolto tra i passanti di Corso Marconi e si è concluso in una cella di Marassi. Un giovane di 19 anni è stato ferito al volto con un'arma da taglio durante un episodio di violenza. L'autore dell'aggressione ha tentato di fuggire due volte, anche dopo essere stato rintracciato dalla polizia. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.

Un pomeriggio di ordinaria follia iniziato tra i passanti di Corso Marconi e terminato dietro le sbarre di Marassi. Protagonista un 25enne egiziano, residente nel pavese, che sabato 2 maggio ha seminato il panico nel quartiere della Foce, trasformando una discussione in un'aggressione, prima di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Scappa dalla polizia e provoca un incidente: inseguimento (con la droga) e schianto nel MilaneseFugge all’alt della polizia locale e scappa per alcuni chilometri con un inseguimento che termina con un incidente. Ragazzi feriti a Pomigliano, resta grave il 19enne colpito anche 2 volte con un coltello - VIDEOLe immagini del caos all'alba di domenica nel pressi del locale di Pomigliano d'Arco pubblicate dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli La... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sfregiato con un coccio di bottiglia, giovane portato in ospedale; Genova, 19enne ferito al volto con una bottiglia rotta alla Foce: soccorso al Galliera e indagini della Polizia; Viaggio sul Piave: lungo il fiume sacro tra storia e natura; 25 Aprile, Plinio a Bucci e Salis: ricordare anche il sangue dei vinti. I Caduti sono tutti uguali. "Ha gridato Allah prima di uccidere". Sangue a Barcellona, cosa sappiamo dell'accoltellatore - facebook.com facebook Rosi ha fatto un nuovo controllo veterinario gli esami del sangue sono migliorati e il suo ematocrito sta salendo. I valori non sono ancora quelli che vorremmo, e il percorso resta delicato, ma la direzione è quella giusta. E, per Rosi, ogni piccolo passo avanti è x.com