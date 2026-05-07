Una bambina di sette anni, di nazionalità svizzera, si è persa tra la folla a Roma mentre era in vacanza con la famiglia. I genitori, che stavano scattando fotografie, hanno perso di vista la figlia e hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. La bambina è stata ritrovata dalla polizia in breve tempo e riconsegnata ai genitori, con un esito positivo alla vicenda.

È stata ritrovata e riconsegnata ai genitori la bambina svizzera di 7 anni che si era smarrita tra la folla nel centro storico di Roma. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di concludere la vicenda con un abbraccio e un sorriso, restituendo serenità alla famiglia in vacanza nella Capitale. La scomparsa della bambina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella suggestiva cornice di Piazza della Rotonda, nei pressi del Pantheon, uno dei luoghi più frequentati dai turisti nel cuore di Roma. La protagonista della vicenda è Raina, una bambina di 7 anni di nazionalità svizzera, che si trovava in vacanza con la sua famiglia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genitori scattano foto a Roma, la figlia di 7 anni si perde tra la folla: ecco dove l'ha ritrovata la polizia

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Studio Laudando. . Molti genitori non lo sanno, ma se un figlio minorenne viene trovato con un coltello o un oggetto pericoloso, le conseguenze possono ricadere anche sulla famiglia. In alcuni casi sono previste sanzioni amministrative molto pesanti, che - facebook.com facebook