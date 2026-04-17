I genitori di una giovane donna provenienti dalla Sicilia si erano recati a Roma per celebrare la laurea della figlia, prevista per quella giornata. La ragazza, però, non aveva sostenuto gli esami e, in seguito a quanto si apprende, si è tolta la vita. La famiglia si trovava in città da poche ore quando è avvenuto l’evento tragico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della vicenda.

Era tutto pronto per la festa, i genitori di Miriam Indelicato erano arrivati dalla Sicilia per assistere alla seduta di laurea della 23enne. Ma una notizia terribile li ha raggiunti mentre stavano andando a casa sua. La ragazza si era lanciata dalla tromba della scale della propria abitazione, nell’androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma, suicida. La giovane, originaria della Sicilia, studentessa de lla Luiss, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata proprio ieri ma dalle prime informazioni sembra che non fosse più iscritta all’università dal 2024. Gli investigatori vogliono capire se i genitori fossero a conoscenza dell’interruzione degli studi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I genitori vanno a Roma per festeggiare la laurea della figlia: lei non ha fatto gli esami e si suicida

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