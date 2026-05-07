In Italia, diventare genitori richiede impegno e determinazione, soprattutto in un contesto segnato da conflitti, crisi economiche e rapide evoluzioni tecnologiche. Un recente rapporto del Censis analizza le caratteristiche di queste famiglie e le difficoltà che affrontano quotidianamente. Tra le sfide emergono le preoccupazioni legate alla sicurezza dei figli e alle influenze delle nuove tecnologie, mentre i genitori si trovano a navigare tra responsabilità e incertezze crescenti.

Ci vuole coraggio (e amore) per diventare genitori in Italia, in un mondo alle prese con guerre e crisi continue, ma anche con le non poche sfide delle nuove tecnologie. E in effetti ormai nel nostro Paese non mancano solo i neonati: il problema è che madri e padri sono sempre meno e si rarefanno anche le coppie con figli e i matrimoni. Ormai le famiglie composte da una persona sono la tipologia più diffusa: erano il 21,1% nel 1994, sono il 36,2% nel 2024. Di pari passo le coppie con figli erano il 47,9% e sono scese al 29,2%, mentre le monogenitoriali erano l’8,1% e oggi sono il 10,9%. Stabili le coppie senza figli passate dal 19,7% del totale al 20,2%.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genitori coraggiosi in un mondo ostile, identikit e sfide nel Rapporto Censis

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