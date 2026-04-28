Secondo un rapporto del Censis, la radio mantiene il suo ruolo come mezzo di informazione preferito dagli italiani. I dati mostrano che, nonostante la crescita di altri strumenti di comunicazione, la radio continua a essere centrale nell’accesso alle notizie. La sua presenza resta stabile nel tempo, contrariamente a quanto avevano ipotizzato alcuni media che prevedevano la sua scomparsa.

“Il rapporto del Censis sull’informazione italiana racconta ancora una volta il primato della radio. Nessuno annienterà la radio, come per altro era stato incautamente e in modo scorretto annunciato da media concorrenti. Noi lo diciamo da sempre e crediamo in quello che facciamo come Gruppo RTL 102.5: un vero sistema che abbiamo creato con tre radio (RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia), seguito da 9,5 milioni di italiani ogni giorno. Sempre in diretta. In un’epoca digitale, dove siamo bombardati dai social, la radio tradizionale, che sa adattarsi ai tempi e ai device, vince e convince sempre”, dice Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rapporto Censis: la radio è intramontabile, resta lo strumento prediletto

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