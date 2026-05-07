A Verona, l'edificio storico progettato dall'architetto Caccia Dominioni ha riaperto le sue porte. La ristrutturazione ha mantenuto gli elementi del design originale, preservando le caratteristiche distintive dell’epoca. Sono state integrate tecnologie moderne per creare un ambiente di lavoro ibrido, combinando spazi tradizionali con soluzioni digitali avanzate. La riapertura segna un intervento che unisce il rispetto per l’architettura storica e le esigenze della moderna attività lavorativa.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile preservare il design originale di Caccia Dominioni?. Quali tecnologie avanzate hanno trasformato l'ufficio tradizionale in spazio ibrido?. Perché questo progetto di rigenerazione può diventare un modello per Verona?. Chi sono le figure istituzionali che hanno partecipato all'inaugurazione?.? In Breve Partecipazione di Elisa De Berti, Pietro Trincanato, Damiano Tommasi e vescovo Domenico Pompili.. Messaggi istituzionali inviati dal ministro Gianmarco Mazzi e dal presidente Luca Zaia.. Progetto architettonico originale realizzato tra il 1968 e il 1971 da Luigi Caccia Dominioni.. Integrazione di impianti fotovoltaici e sistemi antisismici per la sostenibilità del complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Generali a Verona: riapre l’iconica sede di Caccia Dominioni

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