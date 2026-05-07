A Gemona, si ricordano ancora le scosse di terremoto del 1976 e le operazioni di soccorso di allora, con testimonianze di figure istituzionali presenti nel tempo. Durante una recente visita, sono stati mostrati vecchi apparecchi radio usati nelle operazioni di emergenza, suscitando curiosità sui mezzi di comunicazione dell’epoca. Nel frattempo, una scelta di abbigliamento di un rappresentante regionale ha attirato l’attenzione, indossando una maglia di una squadra di calcio locale.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono le vecchie ricetrasmittenti usate durante i soccorsi del 1976?. Perché Fedriga ha scelto una maglia dell'Udinese per il Presidente?. Come hanno reagito i bambini davanti alla colonna dei nomi delle vittime?. Quali lezioni di prevenzione emergono dai documenti storici della mostra?.? In Breve Mostra a Gemona con reperti storici e nomi di circa mille vittime del 1976.. Partecipazione di Paolo Possamai, Paolo Monsanghini e Arnaldo Anichi alla visita istituzionale.. Fedriga consegna a Mattarella maglia Udinese per simboleggiare la ricostruzione del territorio.. Oltre cento bambini cantano l'Inno d'Italia presso la sede del Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemona, Mattarella e Meloni tra i ricordi del sisma del 1976

Notizie correlate

Mattarella e Meloni a Gemona alla mostra "Friuli 1976. Una gran voglia di vivere"AGI - Centinaia di foto di famiglia, ricordi, strumentazioni, pagine di giornale.

Terremoto del Friuli del 1976 la storia della famiglia Forgiarini di GemonaGemona, provincia di Udine, è stata sostanzialmente rasa al suolo il 6 maggio del 1976.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Friuli cinquant'anni dopo: Mattarella e Meloni a Gemona celebrano il modello della rinascita; Lo Stato abbraccia il Friuli: Mattarella e Meloni a Gemona per i 50 anni dal sisma; 6 maggio, a Gemona attesi Mattarella e Meloni; Il Friuli 50 anni dopo l’Orcolat: Mattarella e Meloni rendono omaggio a un’impresa collettiva.

Mattarella e Meloni a Gemona per commemorare il terremoto del FriuliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono giunti a Gemona per commemorare il 50/o anniversario del terremoto in Friuli, nel 1976. (ANSA) ... ansa.it

Terremoto del Friuli, 50 anni fa la tragedia: arrivano Mattarella e Meloni. Le Frecce Tricolori e il programma delle celebrazioniFRIULI VENEZIA GIULIA - A Gemona del Friuli oggi le misure di sicurezza «all’altezza delle presenze previste», come ha riassunto alla vigilia il prefetto di Udine Domenico ... ilgazzettino.it

Alle 21:00, il tempo si è fermato. L’orologio del Castello di Gemona segna la stessa ora in cui, cinquant’anni fa, la terra tremò e il Friuli cambiò per sempre. Sulle pietre che videro la paura e la speranza, oggi si riflette la luce dell’aquila dorata — simbolo di una - facebook.com facebook

Terremoto Friuli, Mattarella e Meloni a Gemona: “Modello per Italia intera' x.com