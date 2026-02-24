Curiosità sulla Roma degli ultimi giorni tra Totti De Rossi Malen e la squadra femminile

Totti, De Rossi, Malen e la squadra femminile attirano attenzione per le mosse recenti, causate da risultati altalenanti e cambiamenti tattici. La Roma ha perso otto partite su venticinque in campionato, ma mantiene speranze di qualificarsi in Champions League e di vincere l’Europa League 20252026, dove si piazza come seconda favorita. La strategia del club si concentra su nuovi acquisti e trasmette un senso di tensione tra i tifosi.

La Lupa quest'anno sta disputando un buon campionato, anche se ha subito troppe sconfitte, ben 8 nei primi 25 match di Serie A, e tuttavia, può ancora puntare alla qualificazione in Champions, restando anche al top nel palinsesto bet di Europa League 20252026, dove è la seconda favorita alla vittoria dopo l'Aston Villa. Le curiosità sui Giallorossi sono tantissime e riguardano gli ultimi giorni, questa stagione, ma anche tutta la storia della Magica. I pantaloncini indossati dalle calciatrici della Roma vanno a ruba. Ecco uno spin off che sta monopolizzando l'attenzione sui social e riguarda la Roma Women, perché il club ha messo in vendita magliette e pantaloncini usati delle giocatrici per beneficenza, ottenendo un grandissimo successo, tanto che i pantaloncini sono stati venduti a un prezzo superiore.

Roma, notte da Champions tra i gol di Malen e l’abbraccio di TottiL’Olimpico si accende di nuovo con una notte di Champions League.

La curiosità, la squadra degli ingegneri di Perugia campione italiano di calcio a 11: a Roma per la ChampionLa squadra di calcio a 11 dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia, campione italiano, è stata accolta e premiata a Palazzo dei Priori a Roma.

