25 aprile de Pascale contro Forza Nuova | Se ne vada dall' Emilia-Romagna Qui non è ben accetta

La marcia nera di Predappio annunciata da Forza Nuova per il 25 aprile con un convegno sulla "fine dell'antifascismo"? È "una vergogna" ed è “una vergogna vera, l'ennesima”. A dirlo il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, commentando l'evento organizzato dalla piattaforma.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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