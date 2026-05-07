Gelato che bontà! Un dolce pomeriggio a sostegno dell’Anfass

Oggi alle 15:30 si svolge alla Gelateria Stella Marina di Via Sforza 15 la sesta edizione di “La Bontà del Gelato”, un evento benefico organizzato con il supporto di Confartigianato Imprese Spezia e patrocinato dal Comune della Spezia. L'iniziativa, dedicata alla solidarietà, unisce la passione per il gelato a un gesto di sostegno verso l’associazione locale per le persone con disabilità.

Passione per il gelato e solidarietà a braccetto oggi alle 15:30, alla Gelateria Stella Marina di Via Sforza 15 per la 6ª edizione de “La Bontà del Gelato”, l’atteso evento benefico a favore di Anfass La Spezia, con Confartigianato Imprese Spezia e patrocinio del Comune della Spezia. Un pomeriggio dove la dolcezza del gelato si sposa con l’impegno sociale per sostenere i percorsi di autonomia dei ragazzi dell’associazione. Dopo il successo del gusto “Mille Voci” della passata edizione, quest’anno la creatività si tinge di storia e fascino. Sarà presentato un gusto esclusivo dedicato alla Contessa di Castiglione, la leggendaria nobildonna spezzina.🔗 Leggi su Lanazione.it

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