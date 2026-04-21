3^ Sagra delle Focaccette in crescente a Sori | bontà nelle versione dolce e salata

A Sori si terrà la terza edizione della Sagra delle Focaccette in crescente, organizzata dal Gruppo Festeggiamenti 15 agosto. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana, il 25 e 26 aprile, a partire dalle 12:30, nella zona pedonale del paese. Durante l’evento saranno proposte diverse varianti di focaccette, sia in versione salata che dolce.

Il Gruppo Festeggiamenti 15 agosto organizza a Sori la 3^ Sagra delle Focaccette in crescente, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile a partire dalle ore 12:30 presso la zona pedonale di Sori.Due giorni di festa dedicati alle gustose focaccette in crescente disponibili nelle varianti dolci e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sagra delle focaccette di Megli: arriva la 54^ edizione con giochi, musica e intrattenimentoIn occasione della sagra, buongustai provenienti anche da regioni vicine raggiungono la collina di Megli dalla quale si gode di un ottimo panorama... Il pastry chef Tommaso Foglia apre un locale a Milano: quanto costa la sua millefoglie dolce e salataTommaso Foglia, pastry chef diventato famoso come giudice di Bake Off Italia, ha aperto un locale a Milano. Una raccolta di contenuti Sagra delle focaccette di Megli, sulle alture di Recco: arriva la 54ª edizione tra giochi, musica e intrattenimento, la kermesse gastronomica più amata dai golosi (R. Bobbio)Tra gli eventi più attesi di Pasquetta in Liguria torna la tradizionale Sagra delle focaccette di Megli, sulla collina panoramica che si affaccia sul suggestivo Golfo del Paradiso, nel territorio di R ... farodiroma.it Sagra delle Focaccette in crescente a Sori 2026, sia dolci che salateIl Gruppo Festeggiamenti 15 agosto organizza a Sori la seconda Sagra delle Focaccette, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 a partire dalle ore 12.30 presso la zona pedonale di Sori. mentelocale.it