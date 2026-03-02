Prima pagina Gazzetta dello Sport | Straderby | il Milan torna a – 10 e accende la sfida di domenica

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 2 marzo 2026, si parla dello straderby tra Milan e Inter. Il Milan ha ridotto lo svantaggio a dieci punti dalla capolista e si prepara alla sfida di domenica prossima. La notizia riguarda i risultati e le posizioni delle due squadre in classifica, senza analisi o commenti.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando la vittoria, 2-0, del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Cremonese. Il successo arriva nel finale con i gol di Strahinja Pavlovic (89') e Rafael Leão (94'). Domenica prossima c'è il derby di Milano e il portoghese ci crede: "Una questione di vita e di morte". Ultima chance per il Diavolo di ridurre il gap in classifica nei confronti dell'Inter.