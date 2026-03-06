Gazzetta dello Sport | Napoli-Torino sfida tra bomber e ambizioni | Conte cerca la Champions

Domani si sfidano Napoli e Torino in una partita che vede il Napoli impegnato a mantenere il terzo posto in classifica e il Torino desideroso di trovare continuità dopo il cambio di allenatore. La gara mette in evidenza la presenza di diversi bomber in campo e le ambizioni di entrambe le squadre di avanzare nella stagione. La sfida si svolge allo stadio di riferimento delle due formazioni.

Il Napoli vuole consolidare il terzo posto, il Torino cerca continuità dopo il cambio di allenatore. L'anticipo del venerdì sera al Maradona mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla necessità di dare seguito agli ultimi risultati. Lo racconta Pierfrancesco Archetti sulla Gazzetta dello Sport, che analizza la sfida tra gli azzurri di Conte e i granata guidati da Roberto D'Aversa. Secondo Pierfrancesco Archetti della Gazzetta dello Sport, il Napoli arriva alla partita con il morale alto dopo il successo sofferto di Verona. Domani va in scena Napoli-Torino, match valido per la 28ª giornata di Serie A Enilive. I dati mostrano un netto divario nella fase realizzativa, con il Napoli a quota 41 gol fatti contro i 27 dei granata, ma è in difesa che la distanza si fa s