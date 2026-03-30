Gazzetta dello Sport | Bologna assalto a Lucca

Il Bologna sta valutando l'acquisto di Lorenzo Lucca, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La società rossoblù tiene sotto osservazione il giocatore e avrebbe già avviato trattative o contatti. La possibile operazione rientrerebbe nelle strategie di rafforzamento della squadra per la prossima stagione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali o tempi precisi sull'esito della trattativa.

"> Il Bologna guarda già al futuro e, tra le ipotesi sul tavolo di Casteldebole, torna a emergere un nome già noto: Lorenzo Lucca. Come racconta Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport, quella del centravanti di Moncalieri è una pista che potrebbe riaprirsi per la terza volta, dopo i tentativi del 2022 e del gennaio scorso. Matteo Dalla Vite della Gazzetta dello Sport sottolinea come, al momento, si tratti solo di una suggestione, legata però a diversi possibili incastri di mercato. Ripercorrendo la storia, Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport ricorda il primo tentativo estivo di quattro anni fa, quando il Bologna cercava un vice Arnautovic. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Bologna, assalto a Lucca” Articoli correlati Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “C’è la fila per Lucca” Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Milan d’assalto”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. JUVE PAZZESCO: COLPO DA NOVANTA IN ATTACCO! PEDULLA' SCATENATO! Approfondimenti e contenuti su Gazzetta dello Sport Bologna assalto a... Temi più discussi: Quote Bologna vincente Europa League 2026: le favorite; Gazzetta dello sport: il Bologna pensa a Lucca per l’estate; Gazzetta – Maratona Italiano: record di partite per il Bologna; Orsolini rinnova col Bologna o va in Arabia Saudita? Può lasciare la Serie A: la firma sul nuovo contratto non arriva, possibile maxi-offerta. Gazzetta: «Virtus, esonero Ivanovic: scelta vidimata direttamente dal patron Massimo Zanetti»Si parla dell'esonero di coach Dusko Ivanovic in casa Virtus Bologna su La Gazzetta dello Sport. Un clima interno alla squadra, esasperato a dispetto del fatto che ... pianetabasket.com Bologna-Lazio, per Italiano c'è la rivincita di Coppa Italia: il pronosticoPronostico Bologna-Lazio quote analisi statistiche precedenti 30ª giornata Serie A in programma domenica 22 marzo alle ore 15 ... gazzetta.it Gazzetta di Parma - facebook.com facebook La Gazzetta dello Sport : . x.com