Il futuro di Lorenzo Lucca nel Napoli è in discussione, con la possibilità di un suo addio per agevolare l’arrivo di Gianluca Scamacca. La trattativa tra le parti sta prendendo forma e, secondo fonti di mercato, il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La decisione dipende dalle trattative in corso e dalle offerte che arriveranno per il giocatore.

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli per fare spazio a Gianluca Scamacca. Secondo Calciomercato.com, gli azzurri valutano una riorganizzazione offensiva che coinvolge il centravanti friulano e il bomber dell’Atalanta. Lucca: l’investimento che delude, la cessione che conviene. Il Napoli ha speso per Lucca e il rendimento non ha soddisfatto le attese. La dirigenza partenopea sta cercando una nuova sistemazione all’attaccante, trasformando la situazione in opportunità di mercato. La cessione potrebbe generare risorse per altre operazioni in attacco, dove il direttore Giovanni Manna ha priorità concrete da affrontare. Scamacca rappresenta un profilo seguito da anni dal Napoli, fin dai tempi in cui militava al Sassuolo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il futuro di Lucca in bilico: l’addio per finanziare un colpo in attacco, il nome

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