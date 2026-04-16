A Gaza distribuzione del cibo sembrava Squid Game Israele gioca con la disperazione | il racconto di MSF

Un'infermiera e coordinatrice medica di Medici senza frontiere ha condiviso le sue esperienze durante missioni umanitarie in Gaza e in Afghanistan. Ha descritto come la distribuzione del cibo a Gaza assomigliasse a una scena di

Martina Marchiò, infermiera e coordinatrice medica di Medici senza frontiere, ha raccontato a Scanner Live le sue esperienze in missioni umanitarie organizzate a Gaza e in Afghanistan. Dal rumore costante dei droni alle ferite, fino allo "Squid Game" per il cibo. E alla sua fonte di speranza che la spinge ad andare avanti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate MSF non consegnerà a Israele la lista del suo personale a Gaza: “Non abbiamo garanzie sulla loro sicurezza”Medici Senza Frontiere ha annunciato che non consegnerà l'elenco del proprio personale richiesto dalle autorità israeliane per consentire... Gaza, MSF: “Situazione catastrofica. L’Italia aumenti le evacuazioni mediche e esca dal Board of Peace”Monica Minardi, presidente di MSF Italia: "Siamo di fronte a una crisi umanitaria catastrofica a Gaza e gravissima in Cisgiordania. Una raccolta di contenuti A Gaza distribuzione del cibo sembrava Squid Game, Israele gioca con la disperazione: il racconto di MSFMartina Marchiò, infermiera e coordinatrice medica di Medici senza frontiere, ha raccontato a Scanner Live le sue esperienze in missioni umanitarie organizzate ... fanpage.it Gaza, diario di un palestinese: «Qui sembra Squid Game: se ti muovi, ti sparano»«Oggi devo fare qualcosa di un po’ emozionante. Vado per la prima volta a un punto di distribuzione alimentare che chiamo la lotteria della morte. Parto tra circa 30 minuti. Ho salutato la mia ... ilmessaggero.it