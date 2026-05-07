Durante la serata a Mont’Alfonso, i Gatti Mézzi hanno proposto un concerto con brani in swing caratterizzati da un tocco ironico. La Sera dei Miracoli ha reso omaggio a Lucio Dalla con un’esibizione dedicata, mentre l’Ensemble Symphony Orchestra ha interpretato composizioni di John Williams. L’evento ha coinvolto diversi artisti e gruppi musicali, offrendo una varietà di esecuzioni dal vivo.

L’ironia in swing dei Gatti Mézzi, l’omaggio a Lucio Dalla della Sera dei Miracoli e quello al compositore John Williams dell’Ensemble Symphony Orchestra. Tutti sul palco di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival di concerti, incontri e spettacoli che anima antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane. Giovedì 6 agosto il cantautorato colto e irriverente dei Gatti Mézzi farà pendant con la vista mozzafiato della Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana: dopo la reunion dell’anno passato e l’uscita del disco “Live in Pisa”, Tommaso Novi e Francesco Bottai torneranno a inebriarci con il loro sound intriso di jazz e swing su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’antan.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gatti Mézzi e “Lucio Dalla“. Le stelle di Mont’Alfonso

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