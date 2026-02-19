Roma Hermoso torna in gruppo | Gasperini tira un sospiro di sollievo

Mario Hermoso si è ripreso dall'infortunio e si è unito ai compagni di squadra della Roma, portando sollievo a Gasperini. La sua presenza in allenamento permette al tecnico di valutare meglio le strategie per la partita contro la Cremonese. Il difensore spagnolo ha lavorato con il team questa mattina, partecipando a esercizi specifici. La sua disponibilità potrebbe rappresentare un elemento importante per la difesa giallorossa. La squadra si prepara con attenzione all'incontro di domenica prossima allo stadio Olimpico.

Il reparto arretrato della Roma di Gian Piero Gasperini ritrova ossigeno in vista dell’incrocio con la Cremonese: Mario Hermoso è ufficialmente rientrato in gruppo. Il centrale spagnolo ha superato la contusione al piede che lo aveva tenuto ai box nelle trasferte contro Cagliari e Napoli, tornando a pieno regime nelle rotazioni tattiche del tecnico. La notizia assume una rilevanza strategica fondamentale data la situazione disciplinare di Gianluca Mancini: il vice-capitano è in diffida e un eventuale cartellino giallo contro i grigiorossi gli costerebbe la squalifica per il big match del 1° marzo contro la Juventus. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

