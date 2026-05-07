Gas nel Victoria | via libera al progetto Annie vicino ai Dodici Apostoli

Il governo ha dato il via libera al progetto Annie, un nuovo giacimento di gas situato vicino ai Dodici Apostoli, in Victoria. La decisione arriva in un momento di dibattiti sulla tutela ambientale e gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Il progetto prevede l'estrazione di gas naturale nella zona, suscitando preoccupazioni riguardo all’impatto sull’ecosistema locale. La questione desta attenzione tra chi teme effetti negativi sull’area protetta e chi sostiene l’importanza di risorse energetiche nazionali.

? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo giacimento sull'ecosistema dei Dodici Apostoli?. Perché il governo approva nuovo gas nonostante gli obiettivi climatici?. Quali rischi corre il turismo della Great Ocean Road con l'estrazione?. Come cambierà la rete elettrica con la proposta del solare urbano?.? In Breve Progetto Annie fornirà 65 petajoules coprendo un terzo del consumo annuale del Victoria.. Produzione prevista entro il 2028 a 12 km dai Dodici Apostoli.. Joe Rafalowicz di Greenpeace e Joy Toose di Environment Victoria criticano l'impatto marino.. Danny O'Brien propone parchi solari urbani per sostituire linee VNI West e Western Renewables.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas nel Victoria: via libera al progetto Annie vicino ai Dodici Apostoli Notizie correlate Microfossili svelano il segreto: i Dodici Apostoli hanno 14 milioni di anni? Cosa sapere Microfossili nel calcare del Victoria datano le colonne dei Dodici Apostoli tra 8,6 e 14 milioni di anni. Leggi anche: Cosa ha da dire Annie Ernaux ai giovani di oggi? Il progetto “Scrivere la vita”, tra cinema e realtà