Microfossili svelano il segreto | i Dodici Apostoli hanno 14 milioni di anni

Recenti analisi di microfossili trovati nel calcare del Victoria hanno stabilito che le formazioni note come i Dodici Apostoli hanno un’età compresa tra 8,6 e 14 milioni di anni. Questi piccoli organismi fossili sono stati utilizzati per datare le colonne rocciose, confermando che si sono formate nel periodo tra il Miocene e il Pliocene. La scoperta aiuta a ricostruire la storia geologica della zona e l’evoluzione della regione nel corso di milioni di anni.

? Cosa sapere Microfossili nel calcare del Victoria datano le colonne dei Dodici Apostoli tra 8,6 e 14 milioni di anni.. L'analisi dei foraminiferi ricostruisce l'evoluzione geologica del sito durante il Miocene medio.. Microfossili rivelati all’interno del calcare hanno permesso di datare tra gli 8,6 e i 14 milioni di anni le iconiche colonne dei Dodici Apostoli, situati lungo la Great Ocean Road nel Victoria. La scoperta scientifica, che ridefinisce l’età dei monumenti naturali a sud-ovest di Melbourne, è stata possibile grazie all’analisi di minuscoli organismi chiamati foraminiferi. Questi piccoli esseri unicellulari, simili a popcorn, sono stati estratti dalle rocce per fornire una cronologia precisa dei sedimenti marini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microfossili svelano il segreto: i Dodici Apostoli hanno 14 milioni di anni Notizie correlate Il dipinto rubato ‘I dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieriFermo, 5 febbraio 2026 – Era stato rubato nel 2007 e di quel dipinto di era persa ogni traccia per quasi vent’anni. Bisio a Cremona: uova di cioccolato svelano il segreto finaleIl Teatro Ponchielli di Cremona ospita in questa domenica 5 aprile 2026 l’ultima tappa della tournée teatrale, dove Claudio Bisio si confronta con la...