Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Ragazze e ragazzi che leggono, discutono, interrogano e si interrogano. A riprenderli, senza vezzi e artifici, la videocamera di Claire Simon: è il documentario Scrivere la vita – Annie Ernaux raccontata dalle studentesse e dagli studenti girato in otto licei sparsi in tutti i territori francesi, e presentato nel 2025 alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film che mostra, nel modo più diretto possibile, quanto temi e scrittura della Premio Nobel per la Letteratura siano attuali. Un film che oggi viene proposto come risorsa per le nostre scuole. Dalla grande letteratura al cinema, alla realtà quotidiana dei nostri ragazzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cosa ha da dire Annie Ernaux ai giovani di oggi? Il progetto “Scrivere la vita”, tra cinema e realtà

