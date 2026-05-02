Oggi il prezzo del gas naturale si aggira intorno a 0,56 euro per metro cubo, fissato come prezzo tutelato fino a marzo 2026. La PSV, il prezzo di riferimento europeo, ha registrato una diminuzione del 2,1% rispetto a ieri. Questi dati vengono aggiornati quotidianamente e influenzano direttamente le tariffe applicate nelle bollette domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 02 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026, ultimo aggiornamento disponibile). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società e può essere molto diverso a seconda dell’offerta scelta. Prezzo della materia prima in €Smc Tutelato: prezzo definito mensilmente da ARERA. Libero: varia da fornitore a fornitore, spesso legato al PSV o fisso per 1224 mesi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende del 2,1% rispetto a ieri

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