A metà anni 70 nelle case degli italiani troneggiava il telefono a disco prodotto dalla Sip, quasi sempre appoggiato su un centrino bianco ricamato da mani sapienti, in posizione dominante, sul tavolino di un tinello, nel carrellino di legno accanto al televisore o - per chi ne era dotato - sopra qualche mobile del salotto. Era in plastica, di colore grigio chiaro alla base e scuro sulla cornetta. Per comporre il numero - solitamente il prefisso della provincia più sei-sette cifre - era necessario infilare il dito nella ruota che dispensava la numerazione, dallo zero in basso fino al 9, quindi accompagnare il giro meccanico della stessa: indimenticabile era il suono prodotto, quando era inclusa nell’apparecchio, della ghiera, il cerchio metallico che veniva usato come rinforzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Garonzi, la telefonata a "El Gringo" e la denuncia "autogol" del Foggia: la calda estate del 1974

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