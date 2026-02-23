La Negra la Jefa ed El Jardinero | la figlia l’ex moglie e il luogotenente di El Mencho nella guerra alla successione del boss

La figlia di El Mencho, nota come “La Negra”, ha deciso di appoggiare pubblicamente una candidatura politica locale, per motivi legati alla sua volontà di influenzare il territorio. Rosalinda González Valencia, ex moglie e figura chiave del cartello, ha partecipato a un comizio in un paese della regione, accompagnata da alcuni fedeli alleati. Questa mossa crea tensioni tra le fazioni rivali all’interno del cartello e fa aumentare l’attenzione delle forze dell’ordine.

Roma, 23 febbraio 2026 – La figlia detta " La Negra ", l'ex moglie Rosalinda González Valencia, conosciuta come La Jefa ma anche un filiglio " El Menchito " e alcune figure di spicco dell'organizzazione del Cartello di Jalisco, come Audias Flores Silva (" El Jardinero "), Ricardo Ruiz Velasco (" El Doble R "). Sono alcuni dei nomi che punterebbero alla successione del boss narcos Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho" dopo la sua uccisione con disordini scoppiati in tutto il Messico. La successione al boss El Mencho. L'ex moglie "La Jefa". I figli del Mencho. La figlia minore "La Negra".