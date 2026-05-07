Garlasco Vittorio Feltri non ha dubbi | Stasi e Sempio? Innocenti entrambi la giustizia è schizofrenica

Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale, ha commentato pubblicamente sulla vicenda che riguarda Stasi e Sempio, definendoli entrambi innocenti. Ha espresso la speranza di una revisione del processo, affermando di non fidarsi della giustizia attuale. La sua opinione si inserisce nel dibattito pubblico sul caso, che ha attirato l’attenzione dei media e della società. La vicenda giudiziaria continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Su Garlasco, Vittorio Feltri non ha dubbi: "Stasi lo conosco bene ormai: non c'entra nulla, è una follia che sia in carcere". Ma il direttore de Il Giornale, anche su Sempio, ribalta tutto: "Non c'entra niente nemmeno lui: nei suoi confronti la stessa macchina del fango che ha travolto Alberto"., Direttore, lei è da sempre convinto dell'innocenza di Alberto Stasi: come ha reagito agli sviluppi dell'inchiesta su Garlasco?, "Ma io lo sapevo che finiva così. Come si fa a dire che è stato lui? Bastavano dieci minuti di attenzione, tant'è che nel processo di primo grado e di secondo grado è stato assolto. Non è normale la sentenza della Cassazione: quelle di primo e secondo grado dicono già tutto molto bene".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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