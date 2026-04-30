Delitto di Garlasco l’ex avvocato di Sempio | Lui e Stasi innocenti alla fine sarà fatta giustizia per i vivi

Una nuova inchiesta sul caso di Garlasco si avvierà con l’obiettivo di rivedere l’iter giudiziario precedente. L’ex legale di un imputato in passato ha affermato che le persone coinvolte sono innocenti e che alla fine si farà giustizia per le vittime. La revisione del procedimento si concentrerà su elementi che potrebbero modificare le condanne precedenti, alla luce di nuove verifiche e analisi.

La nuova indagine sul delitto di Garlasco si concluderà con la revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, e l’assoluzione di Andrea Sempio: ne è convinto Massimo Lovati, ex legale del nuovo indagato per il delitto della ventiseienne. Intervistato da Fanpage, l’avvocato dichiara riguardo allo stralcio del “concorso” nell’accusa a Sempio: “Il capo di incolpazione che comprendeva il concorso praticamente ostacolava la via della revisione a Stasi. Questa indagine è stata iniziata solo per arrivare a un processo di revisione. Per un anno e mezzo hanno sbandierato il concorso e adesso fanno marcia indietro, dovrebbero vergognarsi.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, l’ex avvocato di Sempio: “Lui e Stasi innocenti, alla fine sarà fatta giustizia per i vivi” DELITTO DI GARLASCO, Lovati (ex avvocato di Sempio) a giudizio per diffamazione Notizie correlate Leggi anche: Lovati dice che Sempio e Stasi sono entrambi innocenti: “Garlasco? Alla fine sarà fatta giustizia per i vivi” Garlasco, Massimo Lovati: “Sempio e Stasi innocenti, l’assassino non si troverà mai”Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con dichiarazioni che rischiano di riaprire ferite ormai ritenute chiuse. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Ore 14 2025/26 - Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - 27/04/2026 - Video; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Garlasco: l'impronta 33 torna in discussione dopo essere stata scartata dal RIS. Delitto di Garlasco, l’ex avvocato di Sempio: Lui e Stasi innocenti, alla fine sarà fatta giustizia per i viviQuesta indagine su Andrea Sempio nasce solo per arrivare alla revisione di Alberto Stasi: le parole di Massimo Lovati La nuova indagine sul delitto di Garlasco si concluderà con la revisione del pro ... tpi.it Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara PoggiLe nuove consulenze della procura riscrivono la dinamica dell'orrore a Garlasco: Andrea Sempio accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi ... milanotoday.it Alla luce del nuovo capo di imputazione per Sempio - omicidio volontario e non più "concorso" in omicidio - la difesa di Alberto Stasi, che sta finendo di espiare la sua pena, chiederà la revisione del processo che lo ha condannato per il delitto di Garlasco - facebook.com facebook Delitto di Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio x.com