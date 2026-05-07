Nel mese di aprile 2025, l’uomo è stato intercettato mentre si trovava in auto e avrebbe pronunciato alcune parole rivolte a Chiara, ricordando un episodio in cui lei aveva concluso una telefonata. Inoltre, risultano emergere nuove informazioni relative a un contatto telefonico diretto con la famiglia Poggi, circostanza che contrasta con quanto dichiarato in precedenza dagli investigatori.

Sempio avrebbe quindi telefonato direttamente a casa Poggi per parlare con Chiara, circostanza diversa rispetto a quanto dichiarato in precedenza agli investigatori. In passato aveva infatti sostenuto di aver chiamato tre volte l’abitazione nei giorni precedenti all’omicidio per cercare Marco Poggi,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio intercettato in auto ad aprile 2025: “Ah ecco che fai la dura” ricordando quando Chiara chiuse la chiamata

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