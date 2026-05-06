garlasco sempio intercettato mentre parla di chiara da solo in auto

Dopo circa quattro ore passate negli uffici della Procura di Pavia, Andrea Sempio è uscito dall'edificio. Durante le indagini, è stata intercettata una conversazione in cui Sempio parlava da solo in auto, riferendosi a Chiara. La vicenda riguarda l'indagine in corso sulla ragazza scomparsa. Per ora, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni da parte degli inquirenti o dell’indagato.

Dopo quasi quattro ore trascorse negli uffici della Procura di Pavia, Andrea Sempio ha lasciato il palazzo di giustizia. Il 39enne, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati, senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti che lo attendevano all'esterno. I legali avevano annunciato già ieri l'intenzione del loro assistito di non rispondere alle domande dei pm che lo avevano convocato. L'auto con a bordo Sempio era preceduta da un veicolo della Polizia giudiziaria senza insegne, che a fatica si è fatto strada tra le troupe televisive e i cronisti. L'accusa: omicidio...🔗 Leggi su Feedpress.me

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Anticipazione Garlasco: Intercettazioni nascoste di Sempio, Gatti schiacciati e la Verità su Spoto

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Nelle intercettazioni Andrea Sempio parlando da solo in macchina, racconta le telefonate fatte a Chiara Poggi, il tentativo di approccio e lei che risponde : con te non ci voglio parlare. #Tg1 - facebook.com facebook