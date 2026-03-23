Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con due armi, racconta l’anatomopatologa Cristina Cattaneo nella sua analisi depositata dallo scorso febbraio, ma ancora secretata. Fonti giornalistiche considerate affidabili parlano dell’ipotesi di due armi compatibili con i segni lasciati sul viso e sulla testa della vittima. Anche le analisi del sangue e delle tempistiche dell’epoca dell’omicidio riscrivono la scena del delitto e la posizione di Alberto Stasi. Chiara ha combattuto Chiara Poggi si sarebbe difesa durante l’aggressione fatale e violenta, che potrebbe essere avvenuta con due armi. Nuove informazioni arrivano dalla consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo (depositata a febbraio e ancora secretata), insieme all’analisi del Ris di Cagliari sulle macchie di sangue. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Chiara Poggi uccisa con due armi? Dalle scale al martello, cosa filtra dalla consulenza Cattaneo

Articoli correlati

Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo dall'orario dell'omicidio alle armi usate su Chiara PoggiLa consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco è stata depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia.

Chiara Poggi, l’ipotesi choc: uccisa con un martello, la consulenza sposta l’orario del delitto“Ha lottato fino alla fine”: cosa emerge dalla nuova perizia Non una vittima sorpresa e inerme, ma una giovane che ha provato a difendersi con tutte...

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

Una selezione di notizie su Chiara Poggi

Temi più discussi: 'Chiara Poggi lottò a lungo con il suo assassino': la consulenza dell'anatomopatologa; Delitto di Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi lottò con il suo assassino; Omicidio Garlasco, la perizia sposta l'orario del delitto: il nuovo scenario; Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia: Chiara Poggi uccisa mezz’ora dopo aver fatto colazione.

Omicidio Garlasco, forse Chiara uccisa mezz’ora dopo la colazioneLe indiscrezioni del Tg1 sulla finestra temporale indicata nella consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in procura dopo quanto emerso ... laprovinciapavese.gelocal.it

Garlasco, come l’anatomopatologa sta riscrivendo la storia del delitto: Ecco cosa ha fatto Chiara Poggi all’assassinoSono tre i punti chiave su cui si concentra l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, alla quale la Procura ha affidato una consulenza. notizie.com

MattinaRai1. . Il delitto di Chiara Poggi a Garlasco: a #StorieItaliane le ultime novità sulla perizia Cattaneo che avrebbe stabilito che il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Una circostanza che, se conf facebook

Delitto di Garlasco, «Chiara Poggi ha lottato a lungo» x.com