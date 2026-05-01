Il caso Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione, questa volta con l’accento su alcuni file audio che stanno suscitando discussioni e incertezze. La vicenda coinvolge diversi protagonisti e si arricchisce di dettagli che vengono analizzati da esperti e inquirenti. Le registrazioni, ancora sotto esame, potrebbero fornire elementi utili per chiarire alcuni aspetti della vicenda. La diffusione di queste registrazioni ha riacceso il dibattito pubblico sulla vicenda.

Il caso Garlasco torna a far rumore, e questa volta lo fa con un elemento che accende curiosità e polemiche: il cosiddetto “ giallo degli audio ”. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi (13 agosto 2007), il dibattito si riaccende tra indiscrezioni, ipotesi e parole pesanti pronunciate in TV. Al centro dell’attenzione ci sono presunte registrazioni che, secondo quanto circola, conterrebbero passaggi delicatissimi. Ed è qui che entra in scena la criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta in televisione con un commento destinato a lasciare il segno, pur senza che vi siano conferme ufficiali su natura e autenticità del materiale citato. Il “giallo” che fa discutere: cosa sono questi audio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Marco Poggi e Sempio? Agghiacciante”. Garlasco, Roberta Bruzzone: cosa c’è negli audio

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