Garlasco Roberta Bruzzone | Cosa nascondono gli audio una bomba

Da liberoquotidiano.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La criminologa Roberta Bruzzone ha dichiarato di possedere alcuni file audio che, a suo dire, offrono una versione alternativa e approfondita dei fatti riguardanti l’omicidio di Yara Gambirasio. L’esperta ha annunciato di aver analizzato i registri e di ritenere che contenessero elementi inediti utili a chiarire la vicenda. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

La criminologa Roberta Bruzzone ha annunciato di essere in possesso di file audio che proporrebbero una ricostruzione alternativa e molto dettagliata dell’omicidio di Yara Gambirasio. Durante la trasmissione Quarto Grado, la Bruzzone ha presentato il contenuto delle registrazioni non come mera ipotesi investigativa, ma come una versione ritenuta attendibile e supportata da elementi concreti.Secondo quanto riferito dalla criminologa, gli audio delineerebbero una dinamica omicidiaria complessa, con la partecipazione attiva di più persone sulla scena del crimine e ruoli precisi assegnati a ciascuno. In particolare, la ricostruzione chiamerebbe in causa tre soggetti: Stefania K. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

garlasco roberta bruzzone cosa nascondono gli audio una bomba
© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Roberta Bruzzone: "Cosa nascondono gli audio", una bomba

Garlasco, Roberta Bruzzone e gli audio choc: cosa contengono e perché parla di versioni “deliranti”Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna a far rumore mentre la nuova indagine della Procura di Pavia si avvicina a un...

Garlasco, Roberta Bruzzone parla di audio choc e altre versioni: cosa dicono. “Deliranti”Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Una raccolta di contenuti su Roberta Bruzzone.

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: Bruzzone rivela audio su presunta spedizione punitiva contro Poggi; Garlasco, Roberta Bruzzone: Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina? Lo dicono alcuni audio ed è una tesi delirante - Il video; Garlasco, Roberta Bruzzone: Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina; ipotesi spedizione punitiva di Sempio con le gemelle Cappa e il...; GARLASCO: LA PROPRIETÀ TRANSITIVA SECONDO LA BRUZZONE (VIDEO).

roberta bruzzone garlasco roberta bruzzone cosaRoberta Bruzzone svela nuovi audio sul delitto di Garlasco e riapre il caso di Chiara PoggiNuovi audio sul delitto di Garlasco: cosa emerge e perché contano ora Chi: la criminologa Roberta Bruzzone e figure legate al delitto di Garlasco e a ... assodigitale.it

Delitto di Garlasco/ Bruzzone: Girano audio folli su Cappa e Bertani, consegnerò tutto in procuraA Quarto Grado ampio spazio su Garlasco con lo scoop della dottoressa Roberta Bruzzone, che ha svelato l'esistenza di audio particolari ... ilsussidiario.net

Digita per trovare news e video correlati.