La criminologa Roberta Bruzzone ha dichiarato di possedere alcuni file audio che, a suo dire, offrono una versione alternativa e approfondita dei fatti riguardanti l’omicidio di Yara Gambirasio. L’esperta ha annunciato di aver analizzato i registri e di ritenere che contenessero elementi inediti utili a chiarire la vicenda. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

La criminologa Roberta Bruzzone ha annunciato di essere in possesso di file audio che proporrebbero una ricostruzione alternativa e molto dettagliata dell’omicidio di Yara Gambirasio. Durante la trasmissione Quarto Grado, la Bruzzone ha presentato il contenuto delle registrazioni non come mera ipotesi investigativa, ma come una versione ritenuta attendibile e supportata da elementi concreti.Secondo quanto riferito dalla criminologa, gli audio delineerebbero una dinamica omicidiaria complessa, con la partecipazione attiva di più persone sulla scena del crimine e ruoli precisi assegnati a ciascuno. In particolare, la ricostruzione chiamerebbe in causa tre soggetti: Stefania K. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Roberta Bruzzone: "Cosa nascondono gli audio", una bomba

Garlasco, Roberta Bruzzone e gli audio choc: cosa contengono e perché parla di versioni “deliranti”Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna a far rumore mentre la nuova indagine della Procura di Pavia si avvicina a un...

Garlasco, Roberta Bruzzone parla di audio choc e altre versioni: cosa dicono. “Deliranti”Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Una raccolta di contenuti su Roberta Bruzzone.

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: Bruzzone rivela audio su presunta spedizione punitiva contro Poggi; Garlasco, Roberta Bruzzone: Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina? Lo dicono alcuni audio ed è una tesi delirante - Il video; Garlasco, Roberta Bruzzone: Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina; ipotesi spedizione punitiva di Sempio con le gemelle Cappa e il...; GARLASCO: LA PROPRIETÀ TRANSITIVA SECONDO LA BRUZZONE (VIDEO).

Roberta Bruzzone svela nuovi audio sul delitto di Garlasco e riapre il caso di Chiara PoggiNuovi audio sul delitto di Garlasco: cosa emerge e perché contano ora Chi: la criminologa Roberta Bruzzone e figure legate al delitto di Garlasco e a ... assodigitale.it

Delitto di Garlasco/ Bruzzone: Girano audio folli su Cappa e Bertani, consegnerò tutto in procuraA Quarto Grado ampio spazio su Garlasco con lo scoop della dottoressa Roberta Bruzzone, che ha svelato l'esistenza di audio particolari ... ilsussidiario.net

Roberta Bruzzone, scoperta choc su Garlasco (VIDEO) - facebook.com facebook

La teoria di Roberta #Bruzzone su #Garlasco: “Regia dietro gli audio su Cappa e Sempio” x.com