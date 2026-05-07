Garlasco Procura notifica atto di conclusione inchiesta a Sempio pm | Pronti a sollecitare revisione del processo Stasi

Da ilgiornaleditalia.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia ha notificato l’atto di conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio volontario di una giovane donna, con l’aggravante dei motivi abietti e della crudeltà. Il procedimento segna la fine della fase istruttoria e apre la strada alle eventuali fasi successive del processo. Il pubblico ministero ha dichiarato la disponibilità a richiedere la revisione del caso riguardante un’altra persona coinvolta.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusandolo dell'omicidio volontario di Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abbietti e della crudeltà. L'atto di conclusione inchiesta è stato notificato ai legali di Sempio, al lavoro sull'audio che l'accusa cita come materi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco procura notifica atto di conclusione inchiesta a sempio pm pronti a sollecitare revisione del processo stasi
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Procura notifica atto di conclusione inchiesta a Sempio, pm: "Pronti a sollecitare revisione del processo Stasi"

Notizie correlate

Chiuse le indagini su Andrea Sempio: per i pm è lui l’assassino di Chiara Poggi. Gli atti inviati anche alla Pg per sollecitare la revisione del processo StasiLa difesa di Andrea Sempio ha ricevuto oggi l’atto di notifica di chiusura delle indagini inviato dalla Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone.

Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini; Andrea Sempio: Il movente sessuale è assurdo, non frequentavo Chiara Poggi. E rispunta la ‘crudeltà’ che era stata tolta a Stasi.

garlasco procura notifica attoGarlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio'Notificato l'atto di conclusione dell'inchiesta al 38enne. La difesa lavora sull'audio: 'Commentava un podcast' (ANSA) ... ansa.it

garlasco procura notifica attoProcura di Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara uccisa da Sempio'(ANSA) - MILANO, 07 MAG - La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 ag ... tuttosport.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.