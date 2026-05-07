Garlasco Procura notifica atto di conclusione inchiesta a Sempio pm | Pronti a sollecitare revisione del processo Stasi
La Procura di Pavia ha notificato l’atto di conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio volontario di una giovane donna, con l’aggravante dei motivi abietti e della crudeltà. Il procedimento segna la fine della fase istruttoria e apre la strada alle eventuali fasi successive del processo. Il pubblico ministero ha dichiarato la disponibilità a richiedere la revisione del caso riguardante un’altra persona coinvolta.
La Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusandolo dell'omicidio volontario di Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abbietti e della crudeltà. L'atto di conclusione inchiesta è stato notificato ai legali di Sempio, al lavoro sull'audio che l'accusa cita come materi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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