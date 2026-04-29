A Garlasco, la procura ha confermato che Andrea Sempio ha agito da solo nell’omicidio di Chiara Poggi. Il racconto degli inquirenti descrive una scena del crimine diversa da quella presentata nelle prime ricostruzioni. La novità riguarda i dettagli dell’evento e le modalità con cui si sarebbe svolto il fatto. La posizione dell’accusa si basa su nuove analisi e riscontri investigativi, che hanno portato a questa conclusione ufficiale.

Uno scenario completamente diverso, una scena del crimine ben differente da quella finora prospettata. Per la procura di Pavia il delitto di Garlasco avrebbe un solo omicida e non sarebbe, stando all’accusa dei magistrati, Alberto Stasi. La procura ha infatti invitato Andrea Sempio a comparire il 6 maggio alle ore 10, ma la vera sorpresa è la modifica del campo di imputazione, che si è trasformato in omicidio volontario eliminando la parte in cui si parla di un’accusa in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. Delitto di Garlasco, la procura modifica il capo di imputazione di Sempio. In sostanza, per la procura Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, sarebbe stato l’unico presente sulla scena del crimine e non verrebbe quindi più accusato di omicidio in concorso con altri.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Garlasco, nuovo colpo di scena: per la procura Andrea Sempio “ha ucciso Chiara Poggi da solo”

GARLASCO COLPO DI SCENA: MARCO POGGI ERA LÌ. L'ANALISI CHE CAMBIA TUTTO. DELITTO CHIARA POGGI

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