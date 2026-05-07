In un’intervista rilasciata a TgCom24, Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale, ha commentato il caso di Garlasco, parlando della vicenda giudiziaria di Alberto Stasi e delle recenti indagini che coinvolgono Andrea Sempio. Feltri ha espresso alcune considerazioni su entrambi i soggetti, senza approfondire dettagli legali o personali. La discussione si è concentrata sulle implicazioni delle indagini e sul contesto giudiziario della vicenda.

In un’intervista rilasciata a TgCom24, Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, è intervenuto sul caso Garlasco, soffermandosi sia sulla vicenda giudiziaria di Alberto Stasi sia sulle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio. Nel corso del colloquio, Feltri ha espresso una valutazione netta sul funzionamento della giustizia italiana definendola “È schizofrenica”. Feltri su Alberto Stasi e il caso Garlasco: “Stasi non c’entra nulla — mai visto nei suoi occhi lo sguardo di un assassino”. Feltri ha riferito di conoscere Alberto Stasi personalmente e di incontrarlo con regolarità. In questo contesto, ha ribadito la propria convinzione sulla sua estraneità ai fatti: “L’ho conosciuto bene ormai.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, parla Feltri: “Fatemi dire una cosa su Sempio e Stasi”

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