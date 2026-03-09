Lo Stato delle Cose | il caso David Rossi e l' intervista ad Andrea Sempio stasera su Rai 3

Nella puntata di lunedì 9 marzo, nella trasmissione di Massimo Giletti su Rai 3, si discuterà del caso David Rossi e dell’intervista ad Andrea Sempio. Verranno approfonditi i dettagli dell’indagine e le dichiarazioni rilasciate dall’intervistato. La puntata si concentrerà sulle evidenze raccolte e sui fatti emersi finora riguardo alla vicenda.

Nella puntata di lunedì 9 marzo, nella trasmissione di Massimo Giletti si parla del caso David Rossi, del delitto di Garlasco con le parole del nuovo indagato Andrea Sempio e della morte del piccolo Domenico Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, torna stasera su Rai 3 alle 21:20 con una puntata che affronta alcuni dei casi più discussi della cronaca e dell'attualità. Il caso David Rossi al centro della puntata Al centro della serata il caso David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013. Secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta, e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, la sua morte non sarebbe un suicidio ma un omicidio.