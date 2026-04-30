Il caso Garlasco continua a suscitare discussioni in Italia, con nuove analisi e vecchi sospetti che si intrecciano. Questa volta, a intervenire è il Generale Luciano Garofano, che ha seguito da vicino le indagini per diversi anni. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Garofano afferma che l’uomo condannato non può aver commesso l’omicidio. La sua opinione si basa su elementi scientifici e sulle verifiche svolte nel corso delle indagini.

Il caso Garlasco torna a dividere l'Italia tra vecchi sospetti e nuove verità scientifiche. Ai microfoni de Il Mattino, parla il Generale Luciano Garofano, l'uomo che per anni ha guidato i RIS di Parma e che ha scandagliato ogni granello di polvere della villetta dei Poggi. Tra i dubbi sulla nuova pista che punta ad Andrea Sempio e la difesa della sentenza che ha condannato Alberto Stasi, l'alto ufficiale in congedo analizza le "ombre" di un delitto che dopo 19 anni non smette di far discutere.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Caso Garlasco, il Generale Luciano Garofano: «Andrea Sempio non può aver commesso quell'omicidio»

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